Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 3 yıl 7 aydan13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Savcılık, Paracıkoğlu'nun komşusu 66 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darbettiği sırada elinde bulunan 30 santimetrelik odun parçasını silahtan saydı.



Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse hakim karşısına çıkarılacak.

CEZA FAZLA MI?

Pekiyi "Cinayet işleyenin bile bu kadar ceza almadığı hukuk sisteminde Halil Sezai'ye 14 yıl hapis cezası vermek hakkaniyetle örtüşür mü?"

Hukukçulara göre, suçun niteliği önemli.



Halil Sezai'ye "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "tehdit" gibi suçlar yöneltiliyor. Yani ortada sadece hakaret ve tehdit yok.

ŞAKA YAPTIM DEDİ AMA...

Bunlar ciddi cezaları öngörüyor. Ünlü şarkıcının elinde tuttuğu odun silah sayıldı ve istenen cezanın katlanmasına yol açtı.



Halil Sezai'nin odun parçasını Meriç'e şaka amacıyla uzattığını, bu esnada Meriç'in kendisine karşı "tehdit ve hakaretlerde" bulunduğunu, daha sonra aralarında tartışma yaşandığını, müşteki Meriç'in küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle bir kaç defa kendisine vurduğunu ve o sırada küfür de etmiş olabileceğini söylediği belirtildi.

NE CEZA ALABİLİR?

Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itirazda bulunmuş; şarkıcının kavga ettiği 66 yaşındaki Hüseyin Meriç'in baltayla evin önüne geldiğini söylemişti.



Mahkeme, haksız tahrik değerlendirmesinde bulunursa, Halil Sezai için ceza indirimine gidilebilir.



Ancak yine "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "silahla kasten yaralama" ciddi suçlar.



Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun cezası cebir ve tehdit varsa 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.



Silahla kasten yaralamanın cezası kişide basit tıbbi müdahale varsa 4-12 ay.



Tehdidin suçu 6 aydan 2 yıla kadar hapis...



Halil Sezai'nin alacağı cezanın miktarı, haksız tahriki ispat etmesine ve sabıkasının olup olmamasına bağlı.