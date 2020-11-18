Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir erkek bebek beklediklerini duyuran Yenenler, bebeklerinin isminin ise Mete olacağını söyledi. Berfu Yenenler sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz. İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel” ifadelerine yer verdi.

Yenenler çifti geçen yıl evlenmiş ve çocukları Kuzey’i kucaklarına almıştı.