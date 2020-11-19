Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen ve ilk bölümü ilgiyle takip edilen İbo Show'un 2. bölümü, 21 Kasım akşamı izleyiciyle buluşuyor. Saat 20.00'de ekranlara gelen İbo Show'un bu haftaki konukları Hülya Avşar, Demet Akalın, Olgun Şimşek ve Kubat olacak

2. bölüm fragmanı yayınlanan İbo Show'a Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in 'Mavi Mavi' düeti damga vurdu. Fragmanda, Hülya Avşar'ın söylediği şarkıyla duygulanan İbrahim Tatlıses'in gözyaşları dökmesi dikkat çekti.

İLK BÖLÜM SOsYAL MEDYAYA DAMGA VURMUŞTU

Programın ilk bölümünde konuk olan ünlü isimler Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'tı. Sibel Can, şarkılarıyla geceye damga vurmuştu.

İmparator ekranlara bomba gibi döndü Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, silahlı saldırıya uğradıktan 9 yıl sonra ekranlara geri döndü.