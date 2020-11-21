Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeynep Ocak’ın sorularına tüm samimiyetiyle cevap veren 25 yaşındaki Aka, devlet dairelerinde ünlülüğünün işe yaradığını dile getirdi. Genç oyuncu “Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor. Sıra beklemiyorum. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Ama poliste bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ceza yediğimde ‘yaz abi’ diyorum. Güvenlik önlemlerini alarak çok hızlı araba kullanıyorum. Ölmem ama çok çarparım” şeklinde konuştu.