Zeynep Ocak’ın sorularına tüm samimiyetiyle cevap veren 25 yaşındaki Aka, devlet dairelerinde ünlülüğünün işe yaradığını dile getirdi. Genç oyuncu “Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor. Sıra beklemiyorum. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. Ama poliste bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ceza yediğimde ‘yaz abi’ diyorum. Güvenlik önlemlerini alarak çok hızlı araba kullanıyorum. Ölmem ama çok çarparım” şeklinde konuştu.
Oyuncu Kubilay Aka: Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor
21.11.2020 - 16:32 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programının son konuğu Vatanım Sensin’deki ‘Ali Kemal’ rolüyle ününe ün katan Kubilay Aka oldu.
Etiketler : Kubilay Aka,
748022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/748022.aspx
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