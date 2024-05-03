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Şarkıcı Yıldız Tilbe lüks otomobiliyle polis aracına çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şarkıcı Yıldız Tilbe lüks otomobiliyle polis aracına çarptı

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sahne şovları ve renkli kişiliğiyle sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son olarak bambaşka bir haberle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda polis memuru idaresindeki bir sivil araca çarptı.

Attığı her adımla çok konuşulan Yıldız Tilbe, bu sabah kaza yaptı. Sanatçının lüks otomobiliyle aynı istikamette giden ve polis memurunun kullandığı sivil araca arkadan çarptığı ortaya çıktı. 

ARACA ARKADAN ÇAPTI, CEZA UYGULANDI

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araca arkadan çarptı. Tilbe hakkında ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Şarkıcı Yıldız Tilbe lüks otomobiliyle polis aracına çarptı - 1. Resim

ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı. 

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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