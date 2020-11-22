Şarkıcı, yaptığı yazılı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef "pozitif" çıktı... Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder... Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın... Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Ege’nin koronavirüs testi pozitif…
22.11.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Ege, sosyal medya hesabından koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : şarkıcı ege,
748225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/748225.aspx
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