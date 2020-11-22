Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı, yaptığı yazılı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef "pozitif" çıktı... Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder... Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın... Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.