Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı yemek programında yarışmacılar hakkında yorumlar yapıp yemeklerini değerlendiriyordu. Yarışmacılardan Vasfiye Yılmaz hakkında ilerleyen bölümlerde “Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?' şeklindeki cümleleri Büyüktopçu’nun başına iş açtı. Yarışmacı, Büyüktopçu'ya kişiliğinin zarara uğradığını iddia ederek 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.