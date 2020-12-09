Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı yemek programında yarışmacılar hakkında yorumlar yapıp yemeklerini değerlendiriyordu. Yarışmacılardan Vasfiye Yılmaz hakkında ilerleyen bölümlerde “Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan, Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız?' şeklindeki cümleleri Büyüktopçu’nun başına iş açtı. Yarışmacı, Büyüktopçu'ya kişiliğinin zarara uğradığını iddia ederek 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Onur Büyüktopçu’ya 25 bin TL’lik tazminat davası açıldı
09.12.2020 - 11:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı yemek programında, yarışmacılardan Vasfiye Yılmaz hakkında ilerleyen bölümlerde kullandığı sözler nedeniyle davalık oldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Onur Büyüktopçu,
752012 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/752012.aspx
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