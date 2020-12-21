Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 kanalında jürileri arasında Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in bulunduğu Doya Doya Moda programı çok sevilerek izleniyor. Ancak jürilerden Kemal Doğulu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım programa veda mı ediyor söylentilerini artırdı. Doğulu, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan dijital kanal Exxen’de ‘Kemal Doğulu ile Büyük Değişim’ programıyla yer alacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı Instagram’da sevenleriyle yeni projesini paylaşan Doğulu “Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi." İfadelerini kullandı.