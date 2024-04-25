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55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran kişi Nijerya'lı Clara Chizoba Kronborg

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru&#039;nu kıran kişi Nijerya&#039;lı Clara Chizoba Kronborg

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın,55 saat röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı. Bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi rekorunu eline aldı. Böylece Kronborg, ABD'li Rob Oliver'in 2022'de 37 saat 44 dakika röportaj yaparak kırdığı Guinness Dünya Rekoru'nu geride bıraktı. Peki, Clara Chizoba Kronborg kimdir, kaç yaşında?

Clara Chizoba Kronborg, YouTube hesabından 55 saat 24 saniye süren bir röportaj yaparak Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırdı. Kronborg, bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi oldu. Peki, Clara Chizoba Kronborg  kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri haberimizde.

55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran kişi Nijerya'lı Clara Chizoba Kronborg - 1. Resim

90 KİŞİYLE 55 SAATLİK RÖPORTAJ 

Nijerya'da Clara Chizoba Kronborg adlı kadın, YouTube'da 55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Kronborg, aralarında politikacılar, iş insanları, içerik üreticileri, aktörler, emlakçılar ve daha birçok meslek dalından kişilerin olduğu farklı ülkelerden 90 kişiyle röportaj yaptı.

Kronborg, bu performansıyla dünyanın "en uzun röportaj" yapan kişisi rekorunu eline aldı. 

55 saat 24 saniye boyunca röportaj yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran kişi Nijerya'lı Clara Chizoba Kronborg - 1. Resim

CLARA CHİZOBA KRONBORG KİMDİR?

Clara Chizoba Kronborg, Nijerya doğumlu bir medya ve sosyal girişimci.

Kökeni Nijerya'nın Anambra eyaletindeki Okija'ya dayanır. Onitsha'da doğan Kronborgi burada ilköğretimine gitti.

Orta öğreniminin bir kısmını Queens College Enugu Nijerya'da tamamladı.

 6 kardeşin (4 erkek ve 1 kız kardeş) en küçüğüdür. Olivia adında bir kızı vardır.

CCK Ventures & Entertainment LTD'nin CEO'su ve Women's World Show'un kurucusu ve sunucusu.

 Avrupa ve Afrika'da yaşayıp seyahat eden Kronborg, ergenlik yıllarında bir süre yoksulluğun sınırında yaşamış biridir.

Kadınların hayatta kalmak için verdikleri günlük mücadeleyi ve eziyetleri ilk elden deneyimledim Clara Chizoba Kronborg,  2009'da kadınlara hikayelerini paylaşmaları ve başkalarına ilham vermek için seslerini yükseltmeleri için bir platform sağladı.

Bir televizyon talk şovu olan Kadınların Dünya Şovu'nu oluşturdu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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