2 gün sonra hastalığı atlattığını bugün yine Instagram’dan sevenleriyle paylaşan 54 yaşındaki sanatçı "Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum. Çok şükür normale dönmeye başladık, daha da iyi olacağız dualarınızla... Sizleri çok seviyorum. Çekilecek dert değil...Lütfen dikkat edin" ifadesinde bulundu.
Metin Şentürk: “Çekilecek dert değil. Lütfen dikkat edin”
24.12.2020 - 17:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçı Metin Şentürk, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurmuş, vatandaşları da hastalığa karşı önlem alma konusunda uyarmıştı. 1
Etiketler : Metin Şentürk,
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