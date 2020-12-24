Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2 gün sonra hastalığı atlattığını bugün yine Instagram’dan sevenleriyle paylaşan 54 yaşındaki sanatçı "Bizler için dua eden, iyi dileklerini ileten herkese minnetlerimi sunuyorum. Çok şükür normale dönmeye başladık, daha da iyi olacağız dualarınızla... Sizleri çok seviyorum. Çekilecek dert değil...Lütfen dikkat edin" ifadesinde bulundu.