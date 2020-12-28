1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi Kandıralı, bir süredir hastanede yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle tedavi görüyordu. 90 yaşında vefat eden Kandıralı, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.