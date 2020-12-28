1960'lı senelerde ABD'de konser turu yapmış dünyaca ünlü klarnetçi Kandıralı, bir süredir hastanede yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle tedavi görüyordu. 90 yaşında vefat eden Kandıralı, bugün ikindi namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.
Ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti
28.12.2020 - 15:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayramların simgesi haline gelen, Türkiye’nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : Mustafa Kandıralı,
756047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/756047.aspx
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