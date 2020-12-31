Önceki gün bir televizyon programına konuk olan manken Deniz Akkaya ise Sandal’ın bu paylaşımını eleştirdi. Sandal için 'SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın' diyen Akkaya sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı “Kendisinin de bir anne olduğunun farkında değil” yorumunda bulundu.
Deniz Akkaya’nın SMA hastalarıyla ilgili yorumuna tepki yağıyor
31.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından SMA'lı çocuklara yardım konusunda bir paylaşımda bulunmuştu.
Etiketler : Deniz Akkaya,SMA hastaları,tepki,
756675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/756675.aspx
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