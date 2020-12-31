Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün bir televizyon programına konuk olan manken Deniz Akkaya ise Sandal’ın bu paylaşımını eleştirdi. Sandal için 'SMA hastalarından önce aylardır evde işsiz oturan müzisyenler var önce onlara sahip çıksın' diyen Akkaya sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı “Kendisinin de bir anne olduğunun farkında değil” yorumunda bulundu.