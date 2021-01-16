Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7,5 aylık hamile olan ‘Doktor Derya’ rolünü canlandıran Özder’in Instagram’daki son paylaşımına bir kadın takipçisi “O kadar saçma ki! Dizide kıyafetlerle hamileliğini saklayacak Özge Özder yerine koyacak hiç mi oyuncu kalmadı?" yorumunda bulundu. Bunun üzerine sinirlenen 42 yaşındaki oyuncu “Nasıl göründüğüm hep hemcinslerime dert. Erkeklerden negatif yorum gelmez. Hayatın kadının kadına öfkesi, hıncı, düşmanlığı ile geçti. Çok bilmişlik içeren hemcinslerimi hayatımdan ayıkladım” ifadesinde bulundu. ‘Ayrıca sizin başka derdiniz mi kalmadı?’ diye sözlerine devam eden Özder “Şikâyetinizi yapım şirketine iletin. İşten çıkayım bu pandemide. Siz de rahat edin, göz zevkiniz de. Gerçi kadrosuna aldıkları bir kadını hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum çok şükür” şeklinde cevap verdi.