Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre pandemi şartları sebebiyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Öte yandan ikili Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi.
Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın nikâh şahidi Süleyman Soylu olacak
10.02.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Burcu Kıratlı ile şarkıcı Sinan Akçıl 1 Aralık 2018 tarihinde evlenmiş ancak dokuz ay sonra boşanmıştı. İkinci kez evlenmek için gün sayan çiftin 22 Şubat’ta Swissotel’de yapılacak bir törenle dünyaevine gireceği öğrenildi.
Etiketler : burcu kıratlı,sinan akçıl,süleyman soylu,
766607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766607.aspx
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