Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre pandemi şartları sebebiyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Öte yandan ikili Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi.