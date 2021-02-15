Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri sebebiyle sanat camiasında 'felaket tellalı' lakabı ile tanınan Akay, "Malatya’da çekimleri devam eden bir korku filminde rol alan 66 yaşındaki usta oyuncu Toygun Ateş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Toygun ağabeyin tedavisi hastanede devam ederken, maalesef durumu ağırlaştı, bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi” dedi.

Olayı duyunca çalıştığı yapımcılardan Zeki Sincar ve Adem Sincar'a ulaştığını dile getiren Akay “Onlar da dua isteyerek, Malatya Turgut Özal Devlet Hastanesi’nde yattığını bana söylediler. Toygun ağabeyciğim, sen güçlüsün ve yeneceksin bu virüsü. Pandemi öncesinde Ortaköy’deki sohbetimizde beni çok güldürmüştünüz ve sözünüz vardı tekrar buluşacaktık. Dualarımız seninle Toygun ağabeyciğim" ifadelerini kullandı.