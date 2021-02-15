Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’te yer alan habere göre 25 yaşındaki oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede şunları söyledi: “bozkurtlar_3, bozkurtlar_5 ve bozkurtlar_7 adlı Instagram hesaplarının kullanıcısı, cinsel taciz, tehdit ve hakaret içerikli mesajlar göndermektedir. ‘Sadece benimle kıyam edeceksin, yoksa öldürürüm’, ‘Ya benim kadınım olursun ya ölürsün’, ‘Sana evlenmek yasaktır’, ‘Senden çocuk yapacağım’, ‘Ölene kadar benim kadınım olacaksın’ şeklinde mesajlar yollamaktadır.”

‘BANA ZARAR VEREBİLİR’

Yapılan araştırmada cep telefonunu tespit ettiklerini aktaran Kaya “Bu kişinin bana zarar vereceğinden endişe duymaktayım. Şüphelinin tespit edilerek, uzaklaştırma kararı alınmasını ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Kaya’nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı.