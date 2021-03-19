Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezaevi savcısı, cezaevi müdürü, ve ceza infaz memurlarının bir komiser önünde sıraya dizildiği sahneye tepki gösteren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, hukuki işlem başlatılacağını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Müdür Alkaç "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakâr personelimizi zan altında bırakıp, devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum. Konunun takipçisiyiz ve her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız" ifadelerini kullandı.