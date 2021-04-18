Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam’ın haberine göre 'Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı' diyen ünlü çift yardım kolileri hazırlamaya başladı. Pandeminin ilk günlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatan ikili bu defa da beş kişilik bir ekip kurarak 500 aileye içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu bir erzak paketi hazırladı.