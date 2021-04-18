Akşam’ın haberine göre 'Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı' diyen ünlü çift yardım kolileri hazırlamaya başladı. Pandeminin ilk günlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatan ikili bu defa da beş kişilik bir ekip kurarak 500 aileye içinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu bir erzak paketi hazırladı.
Tatlıtuğ ve Dizer, 500 aileye erzak yardımı yaptı
18.04.2021 - 12:31 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, ramazan ayı için özel bir ekip kurdu.
Etiketler : Kıvanç Tatlıtuğ,Başak Dizer,ramazan kolisi,
783625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/783625.aspx
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