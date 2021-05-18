Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor, yıllardır ekranlarda yer almaya ve seyirci tarafından ilgi ile takip edilmeye devam ediliyor. Geçen akşam yayınlanan bölümde, aile ödüllü oyunun mavi takım tarafından kazanılması üzerine kırmızı takıma 3 dakika görüşme şansı tanındı. Fakat özel durumu olan kardeşiyle görüşmesi için Aleyna'ya bir inisiyatif kullanacağı açıklandı.

GÖZYAŞLARIYLA ACUN'A SARILDI

Özel durumuna rağmen buraya büyük hayallerle gelen Cansu'nun hayallerinin yıkılmasına müsaade edemeyeceğini söyleyen Ilıcalı, Aleyna için bu defalık ayrıcalık tanıyacağını açıkladı. Kararı duyan Aleyna gözyaşlarıyla Ilıcalı'ya sarılarak teşekkürlerini iletti.