Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında 'Bir Deli Sevda' dizisinde evli bir çifti oynayan Deniz Uğur ve Erdinç Gülener evlendi. Gökçeada'da nikah masasına oturan çifti arkadaşları yalnız bırakmadı.

Uğur, nikahından mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, bir hafta önce yaptığı açıklamada uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Erdinç Gülener ile evleneceğini duyurmuştu.

SADE BİR TÖREN TERCİH ETTİLER

Gösterişten uzak, sade bir nikah yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık giymek yerine daha sade kıyafetler tercih etti. Deniz Uğur, beyaz elbise ve spor ayakkabı giyerken Gülener ise beyaz pantolon ve lacivert bir gömlek tercih etti.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971’de Ankara’da dünyaya gelmiştir. Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın önce Bale Bölümü’nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu’nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter’le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır.

1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal’la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014’te başrolünü Engin Alkan’la paylaştığı “Huysuz” müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri’nde aday gösterilmiş, 2015’te Oktay Kaynarca’yla başrolünü paylaştığı “Guguk Kuşu” oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır.

Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

Rol aldığı diziler ve filmler;

2019-2020 Zalim İstanbul (dizi) - Seher Yılmaz

2018 İnsanlık Suçu (dizi) - Emel Gökdemir

2017 Kırgın Çiçekler (dizi)

2015-2016 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)

2015-2016 Frankenstein (Tiyatro Oyunu)

2015 Guguk Kuşu (Tiyatro Oyunu)

2015 Aşk Zamanı (dizi)

2015 Kara Kutu (dizi)

2015 Detay (Sinema filmi)

2013-2014 Umutsuz Ev Kadınları (dizi)

2014 Gulyabani (Sinema filmi)

2013-2014 Huysuz Müzikali (Tiyatro Oyunu)

2012 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu (dizi)

2012 Pamuk Prenses ve Avcı (Sinema filmi – Dublaj: Charlize Theron “Queen”)

2012 Bu Son Olsun (Sinema filmi)

2011 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)

2011 Adını Feriha Koydum (dizi)

2008 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)

2008 Paramparça Aşklar (dizi)

2007 Baba Oluyorum (dizi)

2007 Ertelenmiş Hayatlar (dizi)

2006 Hayatım Sana Feda (dizi)

2006 Sahte Prenses (dizi)

2005 Yağmur Zamanı (dizi)

2004 Zümrüt (dizi)

2001-2002 Benimle Evlenir Misin? (dizi)

2001 Bana Şans Dile (sinema filmi) - Yurdanur

2000 Mert Ali 1-2 (TV filmi)

2000 Yalan Dünya (dizi)

1999 Kurtlar Sofrası (mini dizi)

1998 Güldüren Cazibe (dizi)

1996 Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema filmi)

1995 Çetin Ceviz (Tiyatro oyunu)

1993 Yaz Evi (dizi)

1993 Görünmeyen Dostlar (Tiyatro oyunu)