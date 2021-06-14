Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kansere yakalanan sanatçı, zorlu hayat hikâyesini anlattı. Varol’un bir hayli zorlu geçen yaşamı izleyenleri ekrana kilitledi. Programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Sanatçıya yardım etmek isteyenler adeta telefonları kilitledi. Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent yayına canlı bağlandı. Birikmiş kira borçlarının kapatılacağını söyleyen Levent, 1 yıllık kiranın da peşin ödeneceğini söyledi. Ayrıca sanatçıya ek iş imkânı da sunulacak. Yayına katılan bir başka isim ise Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin oldu. Telefonla yayına bağlanan Keskin, ilçelerinde oturan Nalan Hanım’a ellerinden gelen maddi ve manevi yardımı yapacaklarını söyledi. Keskin, Varol’a aylık bağlayacaklarını da açıkladı. Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel de TGRT Haber’e ulaşarak, maddi ve manevi destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Türkel, Nalan Varol’u istediği takdirde bakımlı bir yere yerleştirebileceklerini ifade etti.