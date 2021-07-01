Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi.

Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı

TRAFİKTE DEHŞET SAÇTI

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilinde seyir halinde giderken tabancasıyla havaya ateş etmeye başladı.

Burakcan Övüç'ün dehşet saçtığı anları, yanındaki arkadaşı kamerayla kayıt altına aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

O anları sosyal medyadan paylaşan Övüç, önce küfür ediyor daha sonra da elini camdan çıkararak tabancasıyla ateş ediyor.

Sosyal medya fenomeni Emirhan Özhan'dan gençlere uyarı Türkiye’de vaka sayılarındaki düşüş sonrası 1 Temmuz itibariyle yasakların bir çoğu kalkıyor. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden bir çoğu kaldırılırken sosyal medya alanında etkin isimlerden Emirhan Özhan gençlere uyarılarda bulundu.

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