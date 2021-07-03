Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu için Zincirlikuyu Camii’nde tören düzenlendi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Orhan Gencebay, İlyas Salman, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Ailenin taziyeleri kabulünün ardından cenaze namazı kılındı. Ünlü oyuncu, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

"SANATÇI OLARAK ÖRNEK BİR KARAKTERDİ"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birisini maalesef kaybettik. Kartal Tibet sanatçı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermiştir. Bizlere düşen, sanatçımızın isminin kalıcı hala gelmesi için elimizden geleni yapmak. Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

"SANATÇILAR YAŞARKE DEĞİL, HER ZAMAN ESERLERİYLE ANILMALI"

Törene katılan Hülya Koçyiğit ise, "Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz Türk halkının temsilcisisiniz. Sanatçılar yaşarken değil her zaman eserleriyle anılmalı. Onun bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Sanatçı Orhan Gencebay ise, "Tarihi kahramanları bize yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak kişiler. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Kartal Tibet hayatını kaybetti (Kartal Tibet kimdir?) Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.