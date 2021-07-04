Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serap Paköz'ün sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf olay oldu.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Ünlü sunucu "Benim neyim eksik" diyerek paylaştığı fotoğrafta, Seda Sayan'ın doktoruna Fransız askı işlemi yaptırdığını duyurdu.

Yüzünün sargılar içindeki halini paylaşan sunucu açıklamasında, "Benim neyim eksik ki? Biraz toparladı Cem beni! Fransız askı yaptı. Daha 1 saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de 1 hafta sonra görün' dedi.

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşıma, takipçilerinden tepki gösterenler de oldu. Ünlü sunucunun takipçileri fotoğrafın altına, "ne gerek vardı", "herkes birbirine benzemeye başladı" gibi yorumlar yazdı.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir. Uygulamanın ierleyen yaşla beraber cildin sarkması nendeniyle ünlü pek çok kişi tarafından tercih edilen bir yöntem olduğu bilinmektedir. Türkiye'de Fransız Askısı uygulamasını işlem sonrası paylaştığı fotoğraflarla Seda Sayan ile öğrenmişti.

SEFA DOĞANAY PAKÖZ'ÜN PAYLAŞIMINI Tİ'YE ALDI

Ünlülerin taklitlerini yaparak büyük bir hayran kitlesi edinen Sefa Doğanay'da Paköz'ün paylamışı ile dalga geçti. Doğanay yüzüne yapıştırdığı bantlı fotoğrafı, Paköz'ün fotoğrafı ile karşılaştırarak, "Fransız askılarımla gerçeğin peşindeyim, bi ben eksiktim" dedi.

'Fransız askı ile zamanı askıya alın' Ameliyatsız yüz germe yöntemi Fransız askısı hakkında bilgi veren Dr. Sevgi Ekiyor, “Fransız askısı yaptıran bireylerin ifadelerin de bozulma görülmüyor ve işlem sonrası iyileşme süreleri de bir hayli kısa süre de gerçekleşiyor” dedi.

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