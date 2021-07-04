Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Haluk Levent, Kocaeli’de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Haluk Levent sahne aldı. Karamürsel sahilindeki konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını Kocaeliler için seslendirdi. Saat 21.00’de başlayan konser için vatandaşlar, sahili doldurdu. Yoğun ilginin olduğu konserde vatandaşlar Haluk Levent’e eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Haluk Levent’in performansını vatandaşlar ile birlikte izledi.

VATANDAŞ BÜYÜK COŞKU YAŞADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk pazar gününde, büyük coşku yaşayan vatandaşlar, konseri cep telefonları ile çekti.

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Enkazdan 90 saat sonra kurtarılan kediyi Haluk Levent sahiplendi Enkazdan kurtarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tedavi altına alınan kediler, sahiplendirilmeye başlandı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 90 saat sonra kurtulan kedilerden birini ise Haluk Levent sahiplendi.