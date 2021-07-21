Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 gün önce Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastande koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tektaş'ın ailesi ve sevenleri hastane önünde gözyaşlarına boğuldu.

DEMET AKALIN'DAN TAZİYESelçuk Tektaş'ın vefatı sonrası birçok ünlü sanatçı taziye mesajı yayınladı. Sanatçı Demet Akalın da Twitter hesabından Tektaş ve Alişan'ın bir fotoğrafını paylaşarak, "Rabbim ailesine sabır versin. Olmadı, uyanmak istemedi... Gitti" notu düştü.

