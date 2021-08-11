Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece gibi gönlüm, mühür gibi şarkılarla adını duyuran genç şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdü. Tartıştığı şahıs, Arıcıdan şikayetçi oldu. O anlar, kameralara yansınıdı.

Genç şarkıcı Irmak Arıcı'dan şoke eden hareket

TÜKÜRÜP, KOLUNU SIKTI

Olay, geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kalamış’ta yaşandı. 26 yaşındaki Recep Karaslan işe gittiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yanınca devam etmek istedi. Fakat önündeki araç ilerlemeyince kornaya bastı. Karaslan’ın önündeki aracın sürücüsü olan ve kornaya sinirlenen Irmak Arıcı, aracından inerek Karaslan ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartıştığı sürücüye hakaretler eden ve kolunu sıkan Arıcı, ayrıca birkaç kez de karşısındaki kişiye tükürdü. Yaşadığı olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karaslan daha sonra polise giderek Irmak Arıcı’dan şikayetçi oldu.

Irmak Arıcı’nın trafikte tartıştığı sürücüye tükürdüğü anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.