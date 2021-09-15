Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses 12 yıllık aranın ardından konser sahnesine dönmeye hazırlanıyor. Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri İbrahim Tatlıses ile kapanmayı bekliyor.

12 YIL ARADAN SONRA KONSER VERECEK

12 yıllık aranın ardından yeniden sahnede sevenleriyle şarkılarını seslendirecek olan İbrahim Tatlıses'in Kuruçeşme sahnesinde 3-4 konseri art arda vermesi bekleniyor. Öte yandan İbrahim Tatlıses'e eşlik edecek dev bir orkestranın da hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

İbrahim Tatlıses kızı ve sevgilisiyle düğüne katıldı İbrahim Tatlıses’in şirketlerinin genel müdürülüğünü yürüten ve kızı olarak nitelendirdiği Şule Çınlama, İzmir'de müzisyen Emrah Yazar ile dünya evine girerken, Tatlıses törene kızı Dilan Çıtak ve sevgilisi Gülçin Karakaya ile katıldı.

Evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya Bodrum’da Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses televizyon programı çekimlerine ara verir vermez soluğu Bodrum’da aldı. Dostları ile iftar yemeği yiyen Tatlıses’e, Gülçin Karakaya da eşlik etti.

İbrahim Tatlıses'in kızının dükkanına saldırı! Yaşanan panik anları kamerada Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde yaşanan saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin panik anları görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.