Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İkinci dokunulmazlık için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, en iyi döneri yapmak için kıyasıya mücadele etti.

KIRMIZI TAKIM FAKLI GEÇTİ

Şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskender kebap yapıldı. Bu menünün hazırlanması için verilen süre bir saat yirmi dakika oldu. MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı ve kırmızı takım, tüm yemekleri güzel yaparak 5-0 yendi. Böylece, bir takım, bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke imza atmış oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN KİŞİ EMRE OLDU

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgah başına geçti. Şeflerin tadımı sonrasında sadece iki kişi öne çıkarıldı. Burcu ve Emre arasında dokunulmazlığı kazanan kişi ise Emre oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı kazanan Emre, Pelin'i eleme potasına gönderdi. Takım oylamasında ise en çok adı yazılanlar Burcu ve Azize oldu. Kaptan Tahsin'in seçtiği Burcu, eleme adayı oldu. İlk dokunulmazlığı da kaybeden mavi takımdan Rabia ve Eren haftanın ilk eleme adayları olmuştu.

MasterChef Türkiye’de elenen isim belli oldu! MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekranlara geldi. Elemeye kalan Mustafa, Azize, Dilara, Tahsin, Pelin ve Burcu, yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda ise MasterChef hayallerine veda eden isim Mustafa oldu.

MasterChef’te gergin anlar! Somer Sivrioğlu yarışmacıyı azarladı MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Sergen ve Şükrü’nün tartışmasının ardından Somer Şef ile Araz arasında ipler gerildi. Şeflere un bulamadığını söyleyen Araz'ın yanına giden Sivrioğlu, "Biz senin şefiniz. Sürekli bizden malzeme istiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye’de Sergen ve Şükrü birbirine giriyor! Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin bu akşam haftanın ilk takım dokunulmazlık oyununu oynanacak. Yayınlanan fragmanda sinirlenen Şükrü, yapılan yemeği eleştiren Sergen’in üzerine yürüyor. Bir anda tüm yarışmacılar birbirilerine giriyor.