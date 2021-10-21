Türkiye Gazetesi

‘Duman’, ‘Eh Baba’ ve ‘Pahalı’ isimli şarkılarında uyuşturucu madde kullanımı özendirdiği iddia edilen, Murda isimli 37 yaşındaki şarkıcı Önder Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hollanda'da yaşayan Murda, geçtiğimiz pazar günü, Türkiye'ye giriş yaparken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Hollandalı Murda'nın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

“ORANIN KÜLTÜRÜYLE YETİŞTİM”

İfadesi ortaya çıkan Murda'nın, "2 tane 'Duman' isimli şarkım var. Türkiye'de söylediğim 'Duman' şarkım, suçlamanın olduğu şarkım değil. 'Pahalı' ve 'Eh Baba' şarkıları da benim. Hollanda'da yetiştim. Oranın kültürüyle yetiştim. Orada bu maddelerin kullanımı serbest. O yüzden burada böyle olduğunu düşünmedim. Rap şarkıları sokak jargonuna yakındır. Arada çok ince bir nüans vardır. Hiç kimseyi suça özendirmek maksadıyla söylenmiş değildir" ifadelerini kullandı.

Ünlü rap şarkıcısı Murda gözaltına alındı! Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla tanınan ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan, havalimanında gözaltına alındı. Ünlü şarkıcının ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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