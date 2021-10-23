Türkiye Gazetesi

İsveç’in en popüler rapçilerinden olan 19 yaşındaki Einar, başkent Stockholm'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şehrin güneyindeki Hammarby Sjöstah'da gerçekleşen saldırı sonrası polis ekipleri cinayet soruşturması başlattı.

ÇETE BAĞLANTISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Olayda en az iki şüpheli olduğunu açıklayan Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Şu an aktif olarak saldırının sebebini ve arkasında kim olduğunu belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İsveç kanalı SVT, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Einar'ın ölümünde çete bağlantısı olduğunu iddia etti.

GEÇEN SENE KAÇIRILMIŞTI

Genç rapçi, geçtiğimiz sene Varby çetesi tarafından kaçırılmış ve fidye istenmişti. Einar, önümüzdeki günlerde çeteyle ilgili bir davada ifade verecekti.

İSVEÇ’İN EN ÇOK DİNLENEN SANATÇISI

Tam adı Nils Kurt Erik Einar Gronberg olan rapçi, 2019 yılında Spotify'da İsveç'in en çok dinlenen sanatçısı olmuş, Grammis Ödülü ve çeşitli diğer ödüller kazanmıştı.

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