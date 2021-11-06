Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen sunucusu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua etmelerini istedi. Hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına sağlık problemleri nedeniyle ara veren Ural, sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı.

"İYİ DEDİK AMA ERKEN DAVRANMIŞIZ"

Bir süredir ciddi bir soğuk algınlığıyla mücadele eden ve konu ile ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ural, "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

"TARİF EDİLEMEYEN VİRÜSLERİ DENEYİMLEMİŞ OLDUK"

2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ural, "Sevgili minik ailem, ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerle de dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef. Fakat hamdolsun Allah'ın izni ile çok çok iyiyim, hanım iyi baktı Allah için. Sizlerin hayır duasının, ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişinizle hiçbir hastalık muvaffak olamaz evvelallah. Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allah'tan bir mani olmazsa sağlam olsun Pazartesi beraberiz. Sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız. Selam, sevgi, saygılar" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Ural'dan Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri hedef alan şarkıcı Selçuk Ural'a bir tepki de Hakan Ural'dan geldi.

Hakan Ural'dan ağlatan yardım Adana'da akciğer ve dalak büyümesi nedeniyle bir çocuğunu kaybeden, iki çocuğu da aynı hastalığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren Barık ailesi, yıkık dökük evde yaşamaktan oyuncu sunucu Hakan Ural sayesinde kurtuldu. Yeni evlerine kavuşan aile bireyleri mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.