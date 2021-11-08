Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen sunucusu Hakan Ural'dan sevenlerini üzen haber geldi. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan televizyon programındaki sunuculuğuna ara veren Ural, sağlık sorunları ile mücadele ettiğini belirtmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ural, "Tarifi edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk" diyerek durumunun ağırlaştığını belirtmiş ve sevenlerinden dua istemişti.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

'Neler Oluyor Hayatta' programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda Ural'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural'ın Covid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" ifadeleri yer aldı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Birkaç gündür sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

Hakan Ural sağlık durumunu paylaştı, sevenlerinden dua istedi Ünlü sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ciddi bir soğuk algınlığı ile mücadele ettiğini duyurdu. Ural, "Maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani" diyerek sevenlerinden dua istedi.

Hakan Ural'dan Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyerek Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur dinleyenleri hedef alan şarkıcı Selçuk Ural'a bir tepki de Hakan Ural'dan geldi.