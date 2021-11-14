Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen programlarından olan 'Neler Oluyor Hayatta' sunucularından olan Hakan Ural, koronavirüse yakalanmıştı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Ural, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

HAKAN URAL’DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Taburcu olduktan sonra evinde çektirdiği bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hakan Ural, şunları yazdı: "Şaşkın ve hafif paralizeyim. Hayat her saniye hepimize sormadan bin bir türlü sıkıntı veriyor. Muhakkak tüm insanlar için zor bir sınav. Bu dağıtımı yaparken yaş, boy, kilo, kariyer, tahsil, güç, kuvvet, şöhret herhangi bir kriter yok. Ne kadar yaşanmışlığın olursa olsun son saniyeye kadar bilmediklerimizi yaşayıp öğrenmeye devam edeceğiz. Bu bir döngü."

“SÜREÇ BİR ANDA SIKINTIYA GİRDİ”

"Fazla uzatmak istemiyorum ama şu süreçte bana olan ilginiz, samimiyetiniz, sahip çıkma çabanız, bunu hissettirmeniz hakikaten tarifsiz. Sizlerin bu süreçte verdiğiniz desteğe kendimi olabildiğince özel ifade etmek istedim. Bildiklerim vardı farkında olduklarım eyvallah ama bu kadar samimi çevrem, sevenim olduğunu vallahi bilmiyordum. Bilindikler dışında ailem, ekibim tarafından yansıyanların her biri ayrı bir hikaye. Yurdun dört bir yanından genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk, yaşlılarımız ettikleri dualar Allah razı olsun. Hep derim kalan ömrümdeki tek amacım vatanıma faydalı halkıma insanlarıma layık fayda sağlayan namusumuzla, şerefimizle bu süreci tamamlamak… Her şey çok ani gelişti atlattık atlatamadık derken süreç bir anda sıkıntıya girdi sonrası malum."

“SAĞLIKÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

"Hamdolsun şimdilik tamamım. Bir tedirginlik oluyor tabii. Beni bu süreçte yalnız bırakmayan her dakika arayan soran atladığım dönemediğim kim varsa hakkını helal etsin. Yetişmem gerçekten mümkün değil… Ayrıca bana 6 gün evlat, kardeş, akrabası gibi bakan sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum. Hayatın çözülmesi mümkün olmayan gizemi devam eden her salise de başta taşıdığımız can olmak her şey olumlu olumsuz değişebilir! Allah'ıma hamdolsun. Allah dert sıkıntısı olanlara yardım etsin. Tekrar tekrar teşekkürler iyi ki varsınız."

Hakan Ural'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Taburcu edildi Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altına alınan sunucu Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi vererek taburcu olduğunu duyurdu.

Hakan Ural’ın yoğun bakıma yatırıldığı iddia edilmişti: Nur Tuğba iddiaları yalanladı Koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Hakan Ural’ın durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Ural ile program sunan Nur Tuğba ise iddiaları yalanlayarak Ural'ın yoğun bakımda olmadığını, sadece önlem amaçlı hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Koronavirüse yakalanan Hakan Ural’ın yoğun bakıma alındığı iddia edildi! Koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından rahatsızlığıyla ilgili paylaşım yaparak dua isteyen Hakan Ural’ın durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alındığı iddia edilen Ural için yakın çevresinden herhangi bir bilgi ya da açıklama yapılmadı.