Türkiye Gazetesi

Geçici süreliğine Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen başarılı şarkıcı Yılmaz Morgül, annesinden bahsederken duygusal anlar yaşadı. Annesinin Alzheimer hastası olduğunu söyleyen Morgül, gözyaşlarına boğuldu.

“HAYATIMDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM”

Yarışmacı Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan Hanım arasındaki tartışmadan sonra konuşan Yılmaz Morgül, uzun süredir yatağa mahkum yaşayan annesinden bahsetti. Annesinin uzun süredir Alzheimer ile mücadele ettiğini ve şuan da yatalak olduğunu belirten şarkıcı, şunları söyledi: "Annem yatalak, her gün ona baktığımda çok üzülüyorum. Bebek gibi hiçbir şey söyleyemiyor. Bir gün annemi aradım ama cevap vermedi. Çok merak ettim ve direk eve gittim. Şehir dışındaydım hemen eve girince seslenmeye başladım ama annem yorganla kafasını kapatmış ve yüzünü göstermiyordu. Yorganı açınca annemin yüzünün bir tarafı yoktu. Hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim.

“HİÇBİR DERDİNİ SÖYLEYEMİYOR”

Annemi hastaneye kaldırdım ve zona var dediler. Bir kişinin anneme söylediği bir kelime yüzünden zonaya yakalandı. Demans'a döndü sonra da Alzheimer oldu. Benim annem şuan da bir bebek gibi konuşamıyor, hiçbir derdini söyleyemiyor. Kimse annesini üzmesin, sesini yükseltmesin."

STÜDYOYU TERK ETTİ

Gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Yılmaz Morgül, kendine hakim olamayınca stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı.

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