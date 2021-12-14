Türkiye Gazetesi

Ünlü türkücü Alişan, TRT ekranlarında başlayan programıyla televizyon dünyasına yeniden giriş yaptı. Alişan'ın ilk hafta konukları; yakın dostu Demet Akalın ve arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan oldu. Yer yer duygusal anların yaşandığı programda, Alişan'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını eline alarak ağlaması yürekleri sızlattı.

YEĞENLERİ ALİŞAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Programın ilk konuğu olan ve arkadaşını asla yalnız bırakmayan Demet Akalın, sunucu Alişan'la beraber gözyaşlarını tutamayarak ağladı. O an da Alişan'ın rahmetli kardeşinin hatıraları olan yeğenleri sürpriz yaparak stüdyoya geldi. Amcalarını yalnız bırakmayan iki kardeşi izleyen ekran başındaki izleyiciler de duygu dolu anlar yaşadı.

Alişan'dan yürek yakan itiraf: Gözyaşlarıyla anlattı Koronavirüs sebebiyle 4 ay önce kardeşini kaybeden Alişan, katıldığı bir magazin programında, yanlış anlaşılır diye gülmekten çekindiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçı Alişan tekrardan ekranlara dönüyor! Koronavirüsten dolayı kaybettiği kardeşinin acısını yaşayan Alişan, uzun bir sürenin ardından tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor. TRT ile anlaşan Alişan, hafta içi her sabah ekranlara gelecek olan ‘İyi Fikir’ adlı programın sunuculuğunu yapacak.