Türkiye Gazetesi

2020 yılında nişanlanan İdo Tatlıses’ten nostaljik bir paylaşım geldi. Yeni yılda babasının doğum gününü kutlayan Tatlıses, elinde biberonu ile babasının kucağında oturduğu bir küçüklük fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı kısa sürede trend oldu.

İDO’DAN NOSTALJİK PAYLAŞIM

İdo, sosyal medya hesabından elinde biberonu babasının kucağında oturduğu bir kareyi paylaşarak İbrahim Tatlıses’in doğum gününü kutladı.

“İYİ Kİ DOĞDUN BABAM”

İdo Tatlıses paylaşımında, "İyi ki doğdun babam. İyi ki varsın. İyi ki babamsın" dedi. Babası İbrahim Tatlıses'in doğum gününde yaptığı nostaljik karesi ile büyük beğeni toplayan İdo Tatlıses'in sevimliliği de sosyal medyada gündem oldu.

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