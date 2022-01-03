Türkiye Gazetesi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Yasemin büyüdü, genç kız oldu. Basından uzak bir hayat süren Yasemin, şimdiden annesi Zeynep Yılmaz’ı geçti.

ABLA KARDEŞ GİBİSİNİZ

Zeynep Yılmaz, kızı Yasemin Ilıcalı ile olan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafta Yasemin'in annesinin boyunu geçtiği görüldü. Yılmaz'ın 15 yaşındaki kızı Yasemin'le paylaştığı kare binlerce beğeni aldı. Yılmaz'ın takipçileri, kızına övgüler yağdırdı. Fotoğrafa “Yasemin ne kadar güzel bir genç kız olmuş”, “Abla kardeş gibisiniz” gibi yorumlar geldi.

4 kız çocuk sahibi olan 51 yaşındaki medya patronu Acun Ilıcalı, 17 yaşında tanıştığı Zeynep Yılmaz ile 2003'te nikah masasına oturmuştu. 2004 yılında Leyla, 2007 yılında ise Yasemin Ilıcalı dünyaya geldi. Çift, 2016 yılında yollarını ayırma kararı aldı.

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