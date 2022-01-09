Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada yayılan Omicron varyantı Türkiye'yi de etkisi altına aldı, günlük vaka sayısı ise 70 binlere dayandı. Vaka sayısının artması ile birlikte birçok ünlü isim de test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hazal Kaya, Ali Koç, Erdal Özyağcılar ve Temel Karamollaoğlu gibi birçok farklı alanda ünlü ismin yanına son olarak ünlü sunucu Ece Üner de eklendi.

Son günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Ece Üner, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"SAĞLIĞINIZIN KIYMETİNİ BİLİN"

Üner, test sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş. Tüm geçmiş olsun dileklerine çok teşekkür ederim"

ECE ÜNER KİMDİR?

Özge Ece Üner 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Liseyi Koç Özel Lisesinde bitirmesinin ardından Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirmiştir.

Üner, kariyerine 1999 senesinde başladı. 2003 Irak Savaşı esnasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. 2002'den 2006 yılının Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. Pek çok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar gerçekleştiren Üner, Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı.

6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sunmaya başladı ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Üner, son olarak reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı. Kısa bir süre sonra 9 Ağustos 2021 tarihinde 'Ece Üner ile Susma' adlı kriminal programı sunmaya başladı. Program 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 95. bolümü ile final yaptı.

Ece Üner, kendisi gibi haber spikeri olan Deniz Bayramoğlu ile 2013 yılında evlendi. Üner ve Bayramoğlu'nun Güneş Bayramoğlu isminde bir kız çocukları var.

Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı Saadet Partisi Genel Başkanı koronavirüse yakalandı. Temel Karamollaoğlu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.