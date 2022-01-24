Türkiye Gazetesi

Birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan Mersinli sanatçı Ayberk Pekcan, Mersin’de özel bir hastanenin onkoloji servisinde bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 1970 Mersin doğumlu 51 yaşındaki Pekcan’ın bugün hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

EKİM AYINDA KANSER OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Ayberk Pekcan, 22 Ekim 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç, bugün bu noktaya geldi. Ben akciğer kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim, ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla” ifadelerini kullanmıştı.

Oyucu sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'daki rolü ile de büyük beğeni toplamıştı.

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