Türkiye Gazetesi

Ünlü Oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında 8 yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile masasına oturmuştu. Mutlu çiftten güzel haber geldi, ikili ilk bebeklerini kucağına aldı.

DOĞUŞTAN FENERLİ

Sezaryenle dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. 3,5 kilo ağırlığında ve 50 cm boyunda doğan bebeğe ‘Can’ adı verildi. Oğlunun doğumuna giren Emre Karayel, sosyal medyadan güzel haberi vererek fotoğraf paylaştı. Ünlü oyuncu, “Oğlumuz Can sağ salim sağlıkla dünyaya geldi. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Fotoğrafa kısa sürede birçok beğeni ve yorum geldi. Koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Karayel, oğluna doğar doğmaz sarı-lacivert tulum giydirdi.

BABA OLMAK İÇİN SAATLERİ SAYDI

Baba olmak için saatleri sayan ve dün hastanede heyecanlı dakikalar yaşayan sevilen oyuncu Emre Karayel, hamile eşi Gizem Demirci'nin hastane odasındaki fotoğrafını paylaşmıştı. Karayel, paylaşımın altına 'Coming Soon' (yakında geliyor) notunu düşmüştü.

BİRLİKTE BİR ÖMRE BAŞLADIK

Oyuncu Emre Karayel ile mimar Gizem Demirci, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift aile üyeleri ve dostlarının katılımıyla sade bir nikah töreni yapmıştı. Törende duygularını paylaşan Karayel, 8 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar verdiklerini belirterek şöyle konuşmuştu:

“Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu. Şimdi birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Koronavirüs sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız.”

Emre Karayel'in hastanede heyecanlı bekleyişi: Erkek bebek geliyor Ünlü oyuncu Emre Karayel ile eşi Gizem Demirci, ilk bebeklerini kucaklarına almak için geri sayıma başladı. Doğum için hastaneye giden mutlu çiftin bebekleri erkek olacak.

Oyuncu Emre Karayel dünyaevine girdi Oyuncu Emre Karayel ve nişanlısı Gizem Demirci önceki gün Beylerbeyi'ndeki bir otelde gerçekleşen sade bir törenle evlendi.