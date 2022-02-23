Türkiye Gazetesi

TRT'nin fenomen haline gelen tarihi dizisi Alp Arslan Büyük Selçuklu’da üzen bir ayrılığın gerçekleşeceği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yurdaer Okur diziye veda ediyor.

17. BÖLÜMDE KADRODAN AYRILACAK

Akli Film imzalı “Alp Arslan Büyük Selçuklu” dizisi ekranlara geldiği pazartesi akşamları reytinglerini silip süpürmeye devam ediyor. Barış Arduç ve Fahriye Evcen’nin başrollerini paylaştığı dizinin 28. bölümde yani mayıs sonunda sezon finali yapacağı öğrenildi.

Bununla birlikte alınan bilgiye göre; güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizide bu arada bomba bir ayrılık yaşanacak. Rol aldığı dizi ve filmlere performansıyla büyük değer katan Yurdaer Okur diziye veda ediyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre ödüllü oyuncu Emir Bozan rolüne hayat verdiği “Alp Arslan Büyük Selçuklu”dan 17. bölümde ayrılacağı öğrenildi.

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