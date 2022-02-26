Türkiye Gazetesi

Rusya geçtiğimiz gün Ukrayna’ya karşı hareket başlattı. Rus saldırısı altındaki Ukrayna’da vatandaşlar sığınaklara kapandı. İki ülke arasında gerilim tırmanırken ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ukrayna’ya yardım eli uzatacaklarını duyurdu. Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya insani yardım için harekete geçti.

YARDIM TIRLARI 2-3 GÜN İÇİNDE YOLDA

Haluk Levent yaptıkları yardımla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı. Levent mesajında “Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık. Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak” ifadelerini kullandı.