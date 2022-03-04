Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin bu sezon reytinglerde düşüş yaşamaya başlayan ve 60. bölümü ile final yapacağı kesinleşen dizisi Sadakatsiz'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Diziye son olarak Yeliz Kuvancı, Ali İl ve Burak Sergen veda etmişti.

BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ'E VEDA MI EDİYOR?

Berkay Ateş ile ilgili dizinin yapım şirketi Med Yapım'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Berkay Ateş'in ayrılığı, şu ifadeler ile doğrulanmış oldu:

'Sevgili Berkay Ateş'e, Sadakatsiz dizisine ve Aras karakterine kattığı tüm güzellikler için teşekkür ediyoruz! Yeni projelerde görüşmek dileğiyle...'

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

51. yeni bölümde Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacak?

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya’nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya’nın aklına soktuğu şüphe Derin’i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya’nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin’in tavrı Ali’yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras’la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya’nın son kararı ne olacaktır?

Başrol oyuncusu açıkladı: Sadakatsiz dizisinin final tarihi belli oldu Kanal D’nin merakla izlenen dizisi Sadakatsiz final yapıyor. Uzun süredir reytingleri düşen dizinin final tarihini başrol oyuncusu Caner Cindoruk açıkladı.

Sadakatsiz dizisinde vedalar peş peşe geliyor! Burak Sergen diziye veda ediyor Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz’de yaprak dökümü başladı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide ayrılıklar başladı. Ali il ve Yeliz Kuvancı’nın ardından Burak Sergen’de diziye veda ediyor.

İzleyenleri üzen haber: Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’in sezon sonu final yapacağı iddia edildi.