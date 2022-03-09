Türkiye Gazetesi

Geçirdiği kaza sonra dizi kırılan Ebru Yaşar, iki ay sonra ilk kez sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, sahnede "Kırmızı bir elbise giymiştim. Bir daha kırmızı elbise giymeyeceğim. Kırmızının nazarı da vardır derler ya, ayağımı kırdım, iki ay oturdum. Ama olsun geçti gitti. Sağlık en güzel şey" ifadelerini kullandı.

“7 HAFTA AYAĞA KALKMADIM”

Rahatsızlığının ardından sahnelere dönen ünlü sanatçı sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ebru Yaşar, "İyiyim, başladık sahnelere, çok heyecanlıyım. İnşallah güzel bir gece olacak. Yedi hafta aralıksız çıkmadan, ayağa kalkmadan oturdum. Çok zordu takdir edersiniz ki. Ama şimdi iyiyim, düz ayakkabılara geçtim. Artık böyleyiz. Önlemler alındı, hoşuma da gitmedi değil. Yaz da geliyor bol bol beni düz ayakkabılar ve terlikler ile görebilirsiniz. Mecburen birkaç ay böyle giyineceğim" diye konuştu.

Ebru Yaşar

“SAHNELERİ ÇOK ÖZLEDİM”

Dizi kapağı kırıldığı için yedi hafta boyunca hiç ayağa kalkmayan ve bir süre sahnelerden uzak kalan Yaşar, "Sahneleri çok özledim gerçekten. Bizim haftalarımızı, günlerimizi menajerime bıraksam dolu dolu geçirmek ister. Ama ben hem kendi sağlığım, aile yaşantım, hem de stüdyo işlerim için çok da iş alamıyorum. Hepsini kabul edemiyoruz. Sağ olsunlar gelen istekler, talepler, için... Ama sevdiğimiz yerler var. Olmaktan mutlu olduğumuz yerler var. Oralara rutin bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Fakat biraz daha ölçüye gideceğim. Prensip gereği öyle gidiyorum zaten, her sahnede olmak istemiyorum açıkçası" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerine diz kapağının kırıldığını duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, ameliyat olmuştu. Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Yaşar, sedye üzerinden bir fotoğrafını paylaşarak kaza geçirdiğini belirtmişti. Düştüğünü açıklayan sanatçı, hastanede çekilen fotoğrafının altına “Sevenlerimi üzmek, korkutmak istemem. Bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım” notunu düşmüştü.

Kötü haberi sedyeden duyurdu: Ebru Yaşar ameliyata alındı Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile takipçilerine üzen haberi duyuran şarkıcı Ebru Yaşar, diz kapağının kırıldığını ve ameliyat olacağını açıkladı.

Ödül alan Ebru Yaşar: Halkın terazisi yanlış tartmaz İstanbul Üniversitesi Trabzonsporlular Kulübü'nün bu yıl 5'incisini düzenlediği "Karadeniz'in Enleri" ödül törenine ünlü sanatçı Ebru Yaşar damgasını vurdu.