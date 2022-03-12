Türkiye Gazetesi

Son dönemde boşanma ve eski eşine darp haberleriyle gündemde olan Özcan Deniz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiaya göre Deniz’in yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar ile bu yaz evleneceği konuşuluyor. Dadgar, önceki gün tektaşını paylaşarak dedikoduları alevlendirdi.

Şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi ve çocuğunun annesi Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Geçtiğimiz gün ise darp davasından beraat etmişti. Şimdilerde İranlı modacı Samar Dadgar ile birlikte olan Deniz’in yeniden nikah masasına oturacağı iddia edildi.

“HEDİYE GİBİ GELDİN, HOŞ GELDİN”

Deniz’in sevgilisi Dadgar, önceki gün sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoya tektaşının da fotoğrafını koyan modacı, sevgilisiyle olan görüntülerinden bir kolaj yaptı. Altına ise “Hediye gibi geldin hoş geldin" diye not düştü. Samar Dadgar'ın bu paylaşımı evlilik iddialarını güçlendirdi.

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar'ın paylaşımı

“BU İLİŞKİ İÇİN RIZAM YOK”

Öte yandan Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in bu ilişki için rızasının olmadığı biliniyor. Daha önce Seren Serengil, yorumcusu olduğu Söylemezsem Olmaz adlı programda konuya dair açıklamalar yapmıştı. Kadriye Deniz, oğlunun eski eşi Feyza Aktan ile boşanmasının ardından yeniden üzülmesini istemiyor, bu nedenle de çevresindekilere ‘Bu ilişki için rızam yoktur’ diyormuş. Önümüzdeki günlerde ikilinin nikah masasına oturup oturmayacağı ise merakla bekleniyor.

Darp suçundan beraat eden Özcan Deniz ilk kez konuştu Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Dava sonrası bir mekanda sahne alan Deniz, içini döktü.

Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında yeni gelişme: Kızımın yüzünde darp izleri vardı Şarkıcı Özcan Deniz’in, eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Feyza Aktan’ın annesi Fatma Aktan tanık olarak dinlendi. Fatma Aktan, “Feyza’nın saçı başı dağılmış haldeydi ve yüzünde darp izleri vardı’’ dedi.