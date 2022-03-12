Türkiye Gazetesi

2022 sezonunda birçok dizi ekranlara tutunamayıp veda etti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden de üzen haber geldi. 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanmaya başlayan Bir Zamanlar Çukurova’nın 10 bölüm sonra final yapacağı iddia edildi.

SON 10 BÖLÜM

Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikol gibi başarılı oyuncuların başrolünde yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova için yolun sonu göründü. TV100’den haberine göre iddialı dizi final yapıyor. Son dakika bir değişiklik olmazsa dizinin kalan son 10 bölümünün çekileceği ve 4 yıldır ekran yolculuğunu başarıyla sürdüren projenin 140. bölümde ekranlara vedası söz konusu…

Dizi sevilen proje ‘Yasak Elma’nın ardından en çok başrol oyuncunun ayrıldığı proje olarak da dikkatleri üzerine çekmişti. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık gibi başarılı isimlerin vedasına sahne olmuştu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. Dizide 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Bir Zamanlar Çukurova’da İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hande Soral, Hülya Darcan, Bülent Polat, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden kötü haber: Art arda gelen vaka haberleri seti durdurdu Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekibi, art arda gelen koronavirüs vakaları nedeniyle seti iptal etmek zorunda kaldı.

Bir Zamanlar Çukurova'da beklenmeyen ayrılık! Televizyon kuşağının en sevilen dizilerinden biri olan ve fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanalar Çukurova'da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Güzel oyuncu Selin Genç'in kadrodan ayrılacağı öğrenildi.