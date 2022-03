Türkiye Gazetesi

Oyuncu Cihan Canova, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. “Arkadaş", "Fatmagül'ün Suçu ne?" ve "Atiye" gibi projelerde yer alan ve son olarak "Üç Kuruş" dizisinde "Oktay" karakterini canlandıran Civan Canova, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

17 yaşındayken çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Canova, altına Frank Sinatra'nın "It Was A Very Good Year" şarkısının şu sözlerini yazdı.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında da nostaljik bir paylaşımda bulunan ünlü isim, bu fotoğrafını, “Ben 11 yaşındayken...” diye sosyal medya hesabına eklemişti.

Cihan Canova, Üç Kuruş'ta Oktay karakterine hayat veriyor.

