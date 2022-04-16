Türkiye Gazetesi

Elif Buse Doğan'ın söylediği Serkan Çağrı'nın da çaldığı Samsak Döveci şarkısı sosyal medyada viral oldu. Öyle ki son dönemde herkesin diline dolanan parçalardan biri. İki dostun arası popüler şarkı yüzünden açıldı.

İKİ MÜZİSYEN ŞARKIYI PAYLAŞILAMIYOR

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Doğan’ın birlikte yorumladığı “Samsak Döveci” adlı eski bir Kütahya türküsü günlerdir sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor.

Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın söylediği eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca paylaşılamaz hale gelmişti. Genç şarkıcı Elif Buse Doğan, türküyü tek başına söyleyeceği bir single çıkarmak istemiş, bu durum Serkan Çağrı’yı sinirlendirmişti.

“BANA AYIP ETTİ, BÖYLE BİR DAVRANIŞ BEKLEMEZDİM”

Ünlü klarnetçi Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ın tek başına single çıkarmasından rahatsızlığını belirterek "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" demişti.

Serkan Çağrı - Elif Buse Doğan

“ÇAĞRI İLE KÜS DEĞİLİM”

İddialara cevap veren Elif Buse Doğan ise Serkan Çağrı'nı sözlerinin aksine "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" şeklinde konuşmuştu.

“YOLU AÇIK OLSUN”

Bunun üzerine Serkan Çağrı yeni bir açıklamada daha bulundu. Çağrı, “Program sonrası şarkıyı hep beraber kliplendirelim diye karar aldık. Elif Hanım farklı bir tercihte bulundu. Uzun zamandır birlikte çalıştığım bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşimle büyük emekler verdik. Onu sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Yolu açık olsun” şeklinde konuştu.

Sosyal medyayı sallayan “Samsak Döveci” gerilimi! İki müzisyenin arası bozuldu Son günlerin popüler şarkısı Samsak Döveci (Langidi Lang Lang) sözleriyle dillere dolanan ve son dönemde sosyal medyayı sallayan parça, iki ünlü ismin arasını bozdu. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, popüler şarkıyı paylaşamayınca iki yorumcunun arası bozuldu. Elif Buse Doğan, tek başına single çıkarmak isteyince bu duruma sinirlenen Serkan Çağrı “Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım” dedi.