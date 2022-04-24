Türkiye Gazetesi

Oyunculuğa veda eden ve yaklaşık 5 yıldır ailesiyle birlilte hayatını ABD'de sürdüren Tolga Karel'in babası Tufan Karel hayatını kaybetti. Karel, acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BU DÜNYADAN ADAM GİBİ BİR ADAM GEÇTİ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Karel "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için, unutma oğlum bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyini kaybedersin. Koca yürekli babam. Işıklar içinde Uyu" ifadelerini kullandı.

Karel, paylaşımının devamında "Ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni bekleyecektin baba..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Tolga Karel'in sosyal medya paylaşımı

SON MESAJINI PAYLAŞTI

Tolga Karel, acı haberin ardından babasının son mesajını da paylaştı. Tolga Karel "Son mesajı kalbim acıyor baba seni hiç unutmayacağım" yazdı.

Tufan Karel'in cenazesi, bugün İstanbul Karacaahmet Şakir Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedilecek.

2018'DE TIR ŞOFÖRLÜĞÜNE BAŞLAMIŞTI

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD'ye taşınmıştı. 2018 aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, kendi lojistik firmasını kurmuştu.

Tolga Karel, kendisiyle alay eden takipçisine acımadı Yaprak dökümü dizisinde adını zirveye taşıyan Tolga Karel, 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Türkiye'den ABD'ye taşındı.